اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال أحياء في رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين، عددا من أحياء مدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، تخللها اندلاع مواجهات وإصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط جنوبي المدينة وداهمت بناية سكنية وشرعت بأعمال التفتيش داخلها واعتقلت الشاب حسن أبو شربك، فيما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان في الحي.

وأصيب خلال الاقتحام مصور صحفي بالمطاط، فيما أصيب شابان بالمطاط أحدهما بالرأس جرى نقله لمستشفى رام الله، كما استهدف الجنود الطواقم الطبية بالقنابل الغازية والرصاص المعدني.

واقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا وداهمت بناية سكنية وقامت بأعمال التفتيش داخلها واستفزاز الأهالي، فيما دارت مواجهات في محيط البناية، حيث أصيب عدد من الشبان بالمطاط.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي المدينة واعتقلت الشاب سعيد عباس من منزله، تخللها اندلاع مواجهات في المكان.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمد خالد حبش عقب مداهمة منزله ببلدة بير زيت شمالا، وسلمت تبليغات لأشقاء الشهيد معتز وشحة لمراجعة المخابرات.

واقتحمت قوة عسكرية قرية دير نظام غربا وداهمت ثلاثة منازل، حيث اعتلى الجنود أسطحها دون مغادرتها بغرض تحويلها لثكنات عسكرية.