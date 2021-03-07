بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.. القوات اليمنية تستهدف أكبر ميناء نفطي في السعودية

وطن: بعمليّة عسكريّة وصفتها ب"النوعية والواسعة" استهدفت القوات المسلّحة اليمنيّة، مساء اليوم الأحد، العمق السعودي، وذلك ردًا على تواصل العدوان على أبناء الشعب اليمني.

وقالت القوات المسلّحة في بيانٍ لها، أنّ "القوّة الصاروخيّة وسلاح الجو المسير تمكنا من تنفيذ عمليةٍ هجوميّة واسعة ومشتركة في العمق السعودي، حيث جرت العملية بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية، والضربة استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة".

وبيّنت أنّه "جرى استهداف مواقع عسكرية بمنطقة الدمام في عملية توازن الردعِ السادسة، كما تم استهداف مواقع عسكريّة في مناطق عسير وجيزان بـ4 طائرات مسيرة و7 صواريخ من نوع بدر".

وأكَّدت القوات المسلّحة أنّ "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروعِ في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

وشدّدت القوات على أنّها تعد "النظام السعودي بعملياتٍ موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا".

وتشن السعودية عدوانًا متواصلاً على اليمن، تحت عنوان التحالف العربي الذي يضم الإمارات وعدة دول معها، منذ أكثر من 5 سنوات، أدى لأوضاع كارثية، وسقوط آلاف الضحايا.