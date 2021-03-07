إغلاق بلدة دير استيا ثلاثة أيام بسبب كورونا

وطن: أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الأحد، إغلاق بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، لمدة ثلاثة أيام لمنع تفشي كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المحافظ: إنه "نظراً للارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر إغلاق بلدة دير استيا لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة 11 صبيحة يوم غدٍ الاثنين الموافق 8/3، قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الحالة الوبائية، يمنع خلالها الحركة نهائياً بما في ذلك الموظفون، وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات، وعلى ان تقوم لجنة الطوارئ المحلية بمتابعة أمور المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.