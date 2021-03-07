غزة: تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، مساء اليوم الأحد، عن "تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الأحد".

وأوضحت الوزارة، أنّ "هذه الأعداد الجديدة من الإصابات ترفع العدد الكلي للإصابات إلى 123 إصابة بعد فحص 1701عينة بنسبة إصابة 7.2٪".

صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 1694 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى "تعافي 127 حالة جديدة من مصابي الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 53761 حالة"، موضحةً أنّ "إجمالي تراكم المصابين بلغ 56232 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 1911 حالة، بينما اجمالي الوفيات 560 حالة وفاة".

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ولفتت إلى أنّ "اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، في حين اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة".