القبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون شيقل في جنين

وطن: قبضت الشرطة اليوم الأحد، على مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون شيقل في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول وجود هذا المطلوب في أحد الأماكن بمدينة جنين، على الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية تساندها الدوريات المشتركة إلى مكان تواجده وتمكنت من القبض عليه.

وأكدت الشرطة، انها تحفظت على المقبوض عليه لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه أصولاً.