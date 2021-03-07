18 شهيداً و3 جرحى بانفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

وطن: أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الأحد، باستشهاد 18 مدنياً وإصابة ثلاثة في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابيّة بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر طبي في مشفى سلمية لـ"سانا" أنّ 18 مدنياً استشهدوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي، مُبينًا أنّ إصابات الجرحى خطرة وتتم معالجتها في مشفى السلمية.

وكان مصدر في قيادة شرطة حماة ذكر لمراسل سانا أن "انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين تقلان عددًا من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراض في قرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة نحو 20 آخرين".

واستشهد في السابع والعشرين من الشهر الماضي 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الارهابيين بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر، وفي وقت سابق ذكر المصدر أن لغمًا أرضيًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في قرية حداجة بمحيط منطقة وادي العذيب بريف السلمية الشرقي ما أسفر عن إصابة مدني بجروح تم نقله على أثرها إلى مشفى حمص الوطني لتلقى العلاج.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن التنظيمات الارهابية عمدت قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.