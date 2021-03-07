"النقل والمواصلات" تمدد صلاحية الرخص المنتهية حتى انتهاء مدة إغلاق المحافظات

وطن: قررت الإدارة العامة لسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، تمديد صلاحية الرخص الشخصية من تاريخ انتهاء سريان مفعولها وحتى فتح مديريات النقل والمواصلات في المحافظات التي شملها قرار الإغلاق الشامل للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت الإدارة أيضا، في بيان صدر عن وزارة النقل والمواصلات، تمديد صلاحية رخص المركبات من تاريخ انتهاء سريان مفعولها، شريطة سريان بوليصة التأمين، إلى حين فتح مديريات النقل والمواصلات في المحافظات المغلقة.

ووفق البيان، فإن هذه الإجراءات التي سرى العمل بها اعتبارا من صباح اليوم الأحد، ستخضع للتقييم أولا بأول وحسب ما يصدر عن الحكومة من قرارات.