تعقيبا على قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات .. الكتل النقابية للمحامين والمستقلين: سلسلة القرارات بقانون تهدم الحياة السياسية و النقابية وتشكل اعتداءا على الحريات العامة

وطن: قالت الكتل النقابية للمحامين والمستقلين ان القرار بقانون لسنة 2021 بشأن تأجيل انتخابات النقابات و الإتحادات و المنظمات الشعبية و الصادر بتاريخ 5/3/2021 عن الرئيس محمود عباس يأتي ضمن سلسلة من القرارات بقانون التي تهدم الحياة السياسية و النقابية و تشكل اعتداءا على الحريات العامة بشكل يتناقض مع ما صدر من مرسوم الحريات العامة من ذات الجهة بشهر 2/2021

وقالت الكتل النقابية والمستقلين (العهد، تجمع المحامين الديمقراطين، العدالة والقانون، المستقلين، التجمع الديمقراطي) في بيان لها عقب اجتماعا لها انه لا وجود لاي مبرر طارىء لتلك القوانين وفق ما يشترطه القانون الأساسي بالمادة 43 حيث أن هذا النص اصبح يستخدم دون ضوابط و دون حد أدنى من المعايير السليمة و القانونية مما شكل ارباكا في منظومة العدالة و المجمتع ككل وكان آخرها المعركة التي ما زالت قائمة بخصوص التعديلات على قانون السلطة القضائية .

واضافت الكتل في بيانها "ان ممارسة العمل النقابي ومنها الحق بالإنتخاب و ممارسة العملية الديمقراطية داخل النقابات هو حق دستوري كفلة القانون الأساسي في الباب الثاني منه خاصة المادة 26 ، وأن ما ذكر في القرار المعيب غير الدستوري والتذرع بحالة الطوارىء فإن مرده ما جاء في القانون الأساسي في الباب السابع المادة 111 و التي جاء فيها ( لا يجوز فرض قيود على الحقوق و الحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارىء)."

وتابعت الكتل في بيانها " أن انتخاب ممثلين للنقابات لا يؤثر على الحالة الوبائية خاصة إذا ما نظرنا إلى الممارسات التي منها سبق القرار بقانون المعيب و أو تلك التي تتزامن مع صدوره حيث أن انتخابات قد اجريت و مؤتمرات شعبية تمت كما أن جعل الحالة الوبائية شماعة لتأجيل انتخاب ممثلي النقابات يناقض مع ما هو معلن لاجراء انتخاب ممثلي السلطة التشريعية في شهر الخامس من هذا العام ."

واكدت الكتل ان "حق الانتخاب لا يمكن مصادرته تحت عناوين وهمية يعرف اسبابها التنظيمية الضيقة وجعل مفاصل الحياة الأساسية و النقابية و الإجتماعية بيد الطبقة السياسية الحاكمة تضرب أعمدة الحياة هنا وهناك" .

وطالبت الكتل المواطنين ونقابة المحامين على الأخص و ممثلي المجتمع المدني بالوقوف وقفة جدية من أجل إلغائه و إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي و إرجاع الصلاحيات لذوي الشأن للتقرير بخصوص نقاباتهم، ومنها إصدار مذكرات قانونية تبين المواطن المعيبة بهذا القرار بقانون و اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل إلغائه وكذلك التفكير بالطرق البديلة للالتفاف على تلك القرارات بقانون و تفريغها من مضمونها



واكدت الكتل النقابية انها "بدأت بتحالفها مع المستقلين بدراسة إجراءات جدية للتوحد و الوقوف تحت عنوان واحد وكلمة واحدة من أجل تصحيح المسار الديمقراطي و التغول في هذا البلد الذي يعاني و مازال يعاني و العمل على حماية الحقوق و الحريات العامة ."

وطالبت الكتل "بإجراءات منسقة تحت مظلة نقابة المحامين لانتزاع حقوقنا وعدم السماح بالاعتداء عليها و ان تتخذ نقابة المحامين لإجراءات ترتقي لمستوى الحدث و ندعو الى ابقاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين قائما و في موعده وعقده تحت كل الظروف"