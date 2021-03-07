"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تسلم جامعتي الأزهر والإسلامية معدات مشروع رفد القطاع الصحي بمتطوعين للمساندة في جهود الوقاية من كورونا

وطن: سلمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مجموعة الحقائب الطبية المتخصصة لطلبة المهن الطبية والطب في جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية، وذلك في إطار مشروع رفد القطاع الصحي بمتطوعين من طلبة الجامعات بالكليات الصحية، الممول من منظمتي اليونسكو والإيسيسكو، والذي جاء بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وجرى تسليم 35 حقيبة لجامعة الأزهر وذلك بحضور د. يوسف الغرباوي عميد شؤون الطلبة وأ. حسن الخضري مدير شؤون الطلبة، وفي الجامعة الإسلامية قامت كلية الطب بتوزيع 35 حقيبة أخرى بحضور د. فضل نعيم عميد كلية الطب، ود. أنور الشيخ خليل نائب عميد كلية الطب للمرحلة السريرية، ود. عماد شقورة نائب عميد كلية الطب للمرحلة الأساسية، ومحمد أبو شوقة مدير مكتب اللجنة الوطنية بالمحافظات الجنوبية، ولفيف من الهيئات التدريسية.

وفي كلمته قدم د. الغرباوي جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د. علي زيدان أبو زهري ولكافة العاملين باللجنة الوطنية على تحليهم بالمسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة ومؤسساته الأكاديمية والعلمية، والحرص الدائم على تضمين هذه المؤسسات في المشاريع التي تنفذ من خلال اللجنة.

وبدوره قدم د. نعيم جزيل الشكر للجنة الوطنية على جهودها المميزة من خلال هذه المبادرة والحضور النوعي والمتخصص في مجالات التربية والثقافة والعلوم، كما عبر عن سعادته في هذه الشراكة المثمرة ما بين المؤسسات الوطنية والجامعات، وما نتج عن هذا المشروع من تدخلات نوعية وهامة بالمرحلة الراهنة.