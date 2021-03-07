لجنة الانتخابات تنشر التفاصيل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية

وطن: نشرت لجنة الانتخابات المركزية كافة المعلومات والإجراءات والطلبات والنماذج المتعلقة بعملية الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقرر الاقتراع فيها يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

وذكرت اللجنة أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على هذه التفاصيل والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال صفحة الترشح على موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps ).

ولفتت إلى أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تبدأ في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 مارس الجاري.