الصحة: 800 إصابة تم تسجيلها مؤخرا بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.كمال الشخرة أن الاغلاقات التي أُعلن عنها مؤخرا في عدد من المحافظات جاءت بسبب الانتشار الواسع جدا لكورونا جراء تفشي الطفرات الجديدة، واصفا الوضع الوبائي بالخطير مضيفاً "أصبحنا ضمن دائرة الخطر".

وقال الشخرة في حديث لإذاعة، صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، إن عدد الاصابات بالطفرات الجديدة وصل إلى 800 حالة من العينات العشوائية لمصابي كورونا في كل الأراضي الفلسطينية، معظمها من الطفرة البريطانية التي وصلت من الداخل.

وأضاف أن أعراض هذه الطفرة تظهر بعد الإصابة بثلاثة إلى خمسة أيام وتؤدي للإصابة بالتهاب رئوي حاد.