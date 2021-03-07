الأسيرة خالدة جرار توجه رسالة عبر وطن للنساء في فلسطين بمناسبة الثامن من آذار، وتؤكد على بقاء النساء في مقدمة المقاومة

وطن: وجهت القيادية في الجبهة الشعبية الأسيرة خالدة جرار، رسالة عبر وطن، للنساء في فلسطين والوطن العربي والعالم، لمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف غداً (8 آذار).

ووجهت التحية لهن، ولكل صوت مقاوم للظلم والاستبداد. مشددة على بقاء النساء في مقدمة المقاومة والثامن من آذار رمزاً للتحرر.

وقالت جرار: من داخل الأسر ومن خلف قضبان الاحتلال ابعث لكنّ بأحر تحياتي وفخري واعتزازي بكنّ وبنضالاتكن ضد كافة اشكال الظلم والاضطهاد والقهر لتصلكن مع اطلالة الثامن من آذار بما يحمله من رمزية ودلالات على نضال المرأة في مواجهة الاستغلال الطبقي والتمييز العنصري والجنسي الذي تمثله الانظمة المستبدة وتحالف العولمة المتوحشة ضد الشعوب. ولعل الاحتلال الصهيوني القمعي لوطننا فلسطين وسياساته العنصرية ضد شعبنا خير مثال على ذلك.

وأضافت: يطل علينا الثامن من آذار ووضع المرأة في فلسطين وفي الوطن العربي لم يرتق الى الحد الادنى المقبول من الانصاف والعدالة والمساواة. يطل علينا الثامن من آذار ووطننا على ابواب انتخابات متعددة لطالما طالبنا باجرائها وناضلنا لتحقيقها بصفتها اداة ديمقراطية لنفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ونفض غبار التكلس عنها ولتجديد مؤسساتنا التشريعية المختلفة لتكون ادوات تصدي لاوسلو وليس ادوات له، فلنساهم وننشط بها على نطاق واسع، ولتمارس المرأة الفلسطينية حقها وتنتزع تمثيلها في المجلسين التشريعي والوطني.

وفيما يلي نص رسالة الأسيرة جرار من داخل سجن "الدامون" الاحتلالي:

رفيقاتي واخواتي في فلسطين والوطن العربي وفي العالم، من داخل الأسر ومن خلف قضبان الاحتلال ابعث لكنّ بأحر تحياتي وفخري واعتزازي بكنّ وبنضالاتكن ضد كافة اشكال الظلم والاضطهاد والقهر لتصلكن مع اطلالة الثامن من آذار بما يحمله من رمزية ودلالات على نضال المرأة في مواجهة الاستغلال الطبقي والتمييز العنصري والجنسي الذي تمثله الانظمة المستبدة وتحالف العولمة المتوحشة ضد الشعوب. ولعل الاحتلال الصهيوني القمعي لوطننا فلسطين وسياساته العنصرية ضد شعبنا خير مثال على ذلك.

يطل علينا الثامن من آذار ووضع المرأة في فلسطين وفي الوطن العربي لم يرتق الى الحد الادنى المقبول من الانصاف والعدالة والمساواة. يطل علينا الثامن من آذار ووطننا على ابواب انتخابات متعددة لطالما طالبنا باجرائها وناضلنا لتحقيقها بصفتها اداة ديمقراطية لنفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ونفض غبار التكلس عنها ولتجديد مؤسساتنا التشريعية المختلفة لتكون ادوات تصدي لاوسلو وليس ادوات له، فلنساهم وننشط بها على نطاق واسع، ولتمارس المرأة الفلسطينية حقها وتنتزع تمثيلها في المجلسين التشريعي والوطني.

ماجدات فلسطين وحرائر العالم ، يطل علينا الثامن من آذار والبشرية تتعرض لفتك جائحة كورونا من جهة ونظام الاستبداد والعنصرية والاستعمار من جهة ثانية. فألف تحية لكل صوت مقاوم لهذا الظلم والاستبداد، ولتبقى النساء في مقدمة هذه المقاومة والثامن من آذار رمزاً للتحرر.

خالده جرار ــ سجن الدامون

جبل الكرمل / حيفا