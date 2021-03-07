استشهاد 3 صيادين قبالة بحر خانيونس

وطن: استشهد صباح اليوم الأحد، ثلاثة صيادين قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، استشهاد 3 صيادين في بحر خانيونس مبينا أن مصدر استهداف المركب لم تحدده الجهات المسئولة بعد.

وحول أسماء الصيادين الشهداء، قال عياش: "أسماء الصيادين الشهداء، هم: محمد حجازي صالح اللحام، يحيى مصطفى صالح اللحام، زكريا حجازي صالح اللحام".

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة انها تحقق في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين على اثر انفجار مركبهم في بحر خانيونس.