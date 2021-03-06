البايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويستعيد الصدارة

وطن: قلب فريق بايرن ميونيخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز برباعية لهدفين على ملعب "أليانز أرينا" مساء السبت، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

"أسود الفيستيفال" تقدموا بهدفين مبكرين بثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين الثانية، والتاسعة على التوالي، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين أحدهما من ركلة جزاء بالدقيقتين 26، و44 على الترتيب لصالح البايرن، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدفًا في الدقيقة 88، ليعود المهاجم البولندي لتعزيز التقدم بهدف رابع بعد أقل من دقيقتين.

وبهذه النتيجة، استعاد البايرن صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة 55، فيما توقف دورتموند عند 39 نقطة في المركز الخامس.