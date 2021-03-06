هيئة الأسرى: هناك جهود من الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء لإيجاد بدائل لصرف رواتب الاسرى والمحررين

وطن: أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم السبت، أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل صرف الرواتب للأسرى والمحررين الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أبو بكر أنه تم صرف 3 شهور للأسرى مقدما، وحتى اللحظة لم تنتهي الفترة، وهناك جهود من الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء لإيجاد بدائل للصرف، مشيراً إلى أن صرف الرواتب للأسرى سيتم سواء داخل الأسر أو خارجه، في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار إلى أنه وحتى هذه اللحظة ليس هناك حلول جذرية لهذا الملف.

وبشأن فرز الأسرى على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية ، أشار أبو بكر إلى أن هناك لجنة مشتركة مكونة من طاقم متخصص من هيئة شؤون الأسرى والأمن الوطني والتنظيم والإدارة وديوان الموظفين تعمل على هذا الملف.

ونوه أبوبكر إلى أن اللجنة تضم أكثر من 60 موظف يعملون على فرز الملفات، وتم قطع شوط جيد في هذه العملية.