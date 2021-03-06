سلام فياض يؤكد عمله على تشكيل قائمة من شخصيات مستقلّة لخوض الانتخابات

رام الله-وطن: أكد رئيس الوزراء الأسبق، د. سلام فياض، مساء اليوم، السبت، أنه يعمل على تشكيل قائمة من شخصيات "مستقلّة" لخوض الانتخابات.

وأوضح فياض في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن الاستقلالية التي يتحدث عنها "لا تعني فقط أنه ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشخصيات، وإنما، وما هو أهم، أن كتلتنا البرلمانية لن تكون امتداداً لأي تنظيم أو فصيل أو فريق".

مؤكداً "سنخوض هذه الإنتخابات بشفافية وشرف، ومن منطلق تنافسي. لن ننسق مع أي قوائم أخرى قبل الإنتخابات، ولن نكون جزءاً من أي ائتلاف أغلبية بعدها".

مضيفاً: "وهذا منسجم تماماً مع الموقف الذي عبرت عنه في هذا الحديث وفي الكثير من المناسبات سابقاً".

مشددا على أن "ما تتطلبه التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة هي حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وليس حكومة أغلبية. هذا موقف مبدئي وقطعي، ولن نحيد عنه تحت أي ظرف كان لأنه ينطلق من القناعة الراسخة التي سبق وعبرت عنها بشأن ضرورة تحقيق الشراكة التامة دون تفرد أو محاصصة ، و التي تمثل مرتكزاً أساسياً في برنامجنا الانتخابي المتعلق بمعالجة الأزمة الوطنية".

كما ونفى رئيس الوزراء الأسبق، نفياً قاطعاً، ما يتم تداوله حول ادعاء مشاركته في تكتل انتخابي بمبادرة إمارتية.

جاء نفي فياض، رداً على مزاعم تناقلتها صفحات ومواقع إخبارية قطرية، قالت إن أبو ظبي تعمل على تشكيل قائمة انتخابية تحت اسم "القدس أولاً".. يكون فياض أحد رموزها.. الأمر الذي نفاه فياض.