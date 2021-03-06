المحافظ حميد يقرر إغلاق محافظة بيت لحم لـ 48 ساعة

وطن: أعلنت محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم السبت، اغلاق المحافظة لـ48 ساعة، اعتبارا من صباح غد الاحد وحتى مساء الاثنين المقبل.

وقال المحافظ في بيان له، "بالاستناد لإعلان الرئيس حالة الطوارئ وعطفا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واستنادا الى الصلاحيات المخولة لي بموجب القوانين والأنظمة المرعية وحفاظا على الصحة العامة ونظرا لتزايد عدد الاصابات كوفيد 19 كورونا والطفره الجديده وبشكل كبير ومقلق، وبناءاً على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم ، فقد تقرر تشديد الاجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر تشددا والاغلاق لمحافظة بيت لحم ابتداءاً من صباح غداً الاحد 7 اذار 2021 وحتى مساء الاثنين 8 اذار 2021 (48ساعة) باستثناء الافران والمراكز الطبيه والصيدليات ويشمل نشر الدوريات و الحواجز الامنية داخل وخارج المحافظه للحد من انتشار الفيروس وعلى جهات الاختصاص تنفيذ القرار.



