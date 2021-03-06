بالأسماء| آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد.

وذكرت الهيئة، أنّ السفر غدًا الأحد سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة والمسافرين في الحافلة الخامسة من الكشف الأخير (2021/6).

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين غدًا الساعة 7 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وشدّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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