حاتم عبد القادر المقرب من الأسير مروان البرغوثي: فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة

وطن: أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم عبد القادر، اليوم السبت، أن حركة "فتح" سوف تخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة، وأن كافة أبناء الحركة سيصطفون لإنجاح القائمة، لأن نجاح حركة "فتح" هو نجاح للمشروع الوطني الفلسطيني لإنجاز الاستقلال.

وقال عبد القادر المقرب من عضو مركزية فتح الأسير مروان البرغوثي إن جميع أبناء الحركة سيناضلون في كافة الأطر القيادية والقاعدية لكي تكون القائمة معبرة عن طموحات الحركة وآمال الشعب الفلسطيني وفق معايير موضوعية، وفق ما أوردت وكالة "وفا" الرسمية.