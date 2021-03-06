داود درعاوي لـوطن: استقالتي من مجلس نقابة المحامين جاءت احتجاجا على القرار بقانون بتأجيل انتخابات النقابات

وطن: أعلن عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، اليوم، استقالته من مجلس نقابة المحامين احتجاجا على القرار بقانون بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لـ 6 أشهر.

وقال درعاوي لـوطن، إن الأسباب الداعية لإصدار القرار بقانون بتأجيل انتخابات النقابات، هي أسباب فئوية واضحة وضوح الشمس، مرتبط بتهيئة البيت الداخلي لحركة فتح للانتخابات التشريعية.

وأضاف درعاوي: ارتهان العمل الديمقراطي لغايات فئوية وحزبية مقيتة، هو تعد سافر على حرية العمل النقابي وحرية المشاركة السياسية المكفولة بالقانون الأساسي.

واعتبر درعاوي أنه: لا يوجد أي مبرر منطقي او واقعي لتأجيل انتخابات النقابات، طالما ان الانتخابات التشريعية معلنة. ورأى أن حالة التفرد بتأجيل انتخابات النقابات هي انتهاك فج وسافر لا يمكن تبريره.

وقد أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، للاطلاع على نص القرار بقانون الذي وقُعد أمس، اضغط هنا

فيما يلي نص كتاب استقالة درعاوي من مجلس نقابة المحامين:

كتاب استقالة:

زميلاتي وزملائي في الهيئة العامة وفي مجلس نقابة المحامين:

تحية الحق والعروبة وبعد،،

على ضوء القرار بقانون المقوض لديمقراطية العمل النقابي والمتضمن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية لأسباب فئوية مقيتة، فإنني أعلن أنني لن أكون عبدا لمرحلة الاستبداد والتفرد التي تعصف بالواقع الفلسطيني، ولن أستمد بقائي في مجلس نقابة المحامين من انتهاك القانون الناظم لمهنة واستقلال المحاماة، وأعلن عدم التزامي وعصياني لهذا الانتهاك الفج لحرية العمل النقابي المكفولة بالقانون الأساسي، وعليه وحيث أن العقد الانتخابي بيني وبين الهيئة العامة لنقابة المحامين كعضو مجلس نقابة منتخب ينتهي بتاريخ 4/4/2021، فإنني اضع كتاب استقالتي من عضوية مجلس النقابة تحت تصرف الهيئة العامة اعتبارا من هذا التاريخ، وأعيد الأمانة لأصحابها الشرعيين، وأن لا شرعية قانونية لمجلس النقابة بعد هذا التاريخ إلا بقرار الهيئة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتقرير بشأن انتخابات مجلس النقابة دون غيرها.

المجد لشهدائنا والحرية لأسرانا

المحامي داود درعاوي

عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين