إغلاق مجلس الوزراء اعتباراً من صباح غد حتى الأربعاء، بعد تسجيل إصابة عدد من موظفي الامانة العامة للمجلس بكورونا

وطن: أعلن مجلس الوزراء إغلاق مقره في رام الله اعتباراً من صباح يوم غد حتى الأربعاء، بعد تسجيل إصابة عدد من موظفي الامانة العامة للمجلس بفيروس كورونا

وذكر المجلس في تصريح له، على صفحته في "فيسبوك" صباح اليوم، أنه نظراً للحالة الوبائية وإصابة عدد من موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء بفيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع. فقد تقرر اغلاق المبنى لغايات التعقيم، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 07/03/2021 ولغاية مساء يوم الاربعاء القادم الموافق 10/03/2021.