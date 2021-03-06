صحة غزة: حالة وفاة بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، صباح اليوم السبت، عن "تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبيّنت الوزارة في بيانها اليومي، أنّ "هذه الإحصائيات جاءت بعد إجراء 1961 فحصًا مخبريًا"، مُعلنةً "تعافي 98 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".

وأوضحت الوزارة أنّ "الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 56063 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 1870 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 53634 حالة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "إجمالي الوفيات بلغ 559 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة".