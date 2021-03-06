محكمة الاحتلال توافق على وقف أعمال الحفر في مقبرة اليوسفية بالقدس

وطن: وافقت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، على طلبٍ تقدّم به محامون مقدسيون من أجل وقف أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وبيّن المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة إنّ "محكمة الصلح في القدس أصدرت قرارها في الطلب المقدّم من قبل بلدية الاحتلال في القدس و"سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" الإسرائيلية لإلغاء قرار أمر المنع وحظر الأعمال في مقبرة اليوسفية الذي تقدما به، وقد نجحا في استصداره بداية العام، والذي أوقف أعمال الهدم لسور ودرجات المقبرة".

وأوضحا أنّ "المحكمة رفضت في قرارها اليوم الطلب المقدّم لها باستئناف أعمال الهدم والجرف والنبش في المقبرة، وأبقت على استمرار أمر المنع والحظر المفروض على البلدية".

وفي وقتٍ سابق، ثبت بشكلٍ قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية، والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية الاحتلال بالقدس تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط، وأي ترخيص مصادق عليه.