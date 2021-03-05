كورونا في القدس: وفاتان وقرابة 500 إصابة

وطن: توفّي شخصان وأصيب قرابة 500 آخرين بفيروس كورونا المستجدّ في مدينة القدس المحتلة، خلال اليومين الماضيين، بحسب ما ذكرت وحدة مكافحة كورونا، مساء اليوم، الجمعة.

ويرتفع بهذا عدد الوفيات في القدس إلى 239.

ونبّه عضو الوحدة، د. علي الجبريني، من خطر استمرار انتشار الفيروس، لا سيّما وأن الإصابات لا تزال مرتفعة، حيث سجل يوم أمس 184 إصابة، بينما سجّل اليوم 308 إصابات، مقابل 288 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 2774، من بينها 110 حالات تعالج في المستشفيات.

وأشار الجبريني إلى حصول تأخير في صدور نتائج الفحوصات.

وأضاف الجبريني أن حملات التطعيم لا تزال متواصلة، إذ بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى حوالي 96 ألفًا، بينما تلقى التطعيم الثاني 42 ألفًا.

وناشد المقدسيّين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها وضع الكمامات حتى لمن تلقى التطعيم والحرص على التعقيم والنظافة والتباعد الاجتماعي.