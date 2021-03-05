سلطات الاحتلال ترجئ تطعيم العمال الفلسطينيين إلى موعد غير محدّد

وطن: أرجأ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، بدء تطعيم العمّال الفلسطينيّين من الأحد المقبل إلى موعد غير محدّد.

وعزا الاحتلال قراره إلى "بعض التأخيرات الإداريّة".

والأسبوع الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على تطعيم العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل بلقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، ويصل عددهم إلى مئة ألف عامل.

وفي موازاة ذلك، أعلنت صحة الاحتلال أن مسؤولين فيها عقدوا لقاء عمل في وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مع نظرائهم الفلسطينيين.

وقبل ذلك بأسبوع، عقد منسق حكومة الاحتلال لقاءات مع مندوبين عن وزارة الصحة وأجهزة الأمن الفلسطينية، من أجل بلورة خطة تطعيم العمال، حسب الصحيفة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين، راؤول سروغو، قوله إنه بحث الموضوع مع وزارة الصحة، قبل أكثر من أسبوع، وأن اللقاء كان "إيجابيا". وأضاف أنه تم إبلاغه حينها بأن تطعيم العمال مشروط بمصادقة الحكومة .

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