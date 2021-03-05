مصطفى البرغوثي لوطن: اجتماع القاهرة في موعده في السادس والسابع عشر من الشهر الجاري وسيكرس لبحث انتخابات المجلس الوطني

وطن: أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان اجتماع الفصائل في القاهرة سيعقد في موعده في السادس عشر والسابع عشر من شهر آذار الجاري.

وقال البرغوثي لوطن للانباء انه جرى تأكيد اجتماع القاهرة وهناك قرار بذلك ومتفق عليه.

ولفت البرغوثي الى ان الاجتماع جرى تكريسه من اجل مناقشة ملف منظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني، وكذلك كيفية تشكيله بالانتخابات حيث يمكن اجراءها، وبالتواقق في اماكن اخرى.

ولفت الى ان الاجتماع سيضع القواعد المتفق عليها لبناء المجلس الوطني الجديد، كما انه سيكون من المناسب خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق .