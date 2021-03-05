الحوثيون يعلنون شن "هجوم جوي كبير" على قاعدة سعودية والتحالف يؤكد إسقاط 6 طائرات مسيرة

وطن: أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة ست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثية) اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.

وشدد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان له على أن "جميع هذه المحاولات تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب"، مضيفا أن قيادة التحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة شنت ظهر اليوم "هجوما جويا كبيرا" بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الاهداف الهامة والحساسة " في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، بالتزامن مع شنهم هجوما بريا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة، المدعومة من التحالف، وسط اليمن.

روسيا اليوم