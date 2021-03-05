بمشاركة الآلاف.. انطلاق مظاهرة الغضب في أم الفحم

وطن: انطلقت في مدينة أم الفحم مظاهرة الغضب، بعد صلاة الجمعة، بمشاركة الآلاف من أهالي المدينة وأبناء وبنات المجتمع العربي في الداخل المحتل، وقواه الوطنية، رغم محاولة شرطة الاحتلال عرقلة المظاهرة بإغلاقها الشوارع المؤدية للمدينة.

وستصل المظاهرة وفقًا للدعوة الرسمية إلى شارع 65 وادي عارة الرئيسي، استكمالًا للنشاطات، الاحتجاجات والمظاهرات التي بدأت في البلدات العربيّة، وفي أم الفحم تحديدًا لمدة شهرين على التّوالي ردًا على استفحال العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وشهد فلسطينيو الداخل المحتل وحشية وعداء وقمع من قبل شرطة الاحتلال للمتظاهرين باستخدام المياه العادمة، والقنابل والرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط. إضافة إلى اعتقالها للشّباب، واعتدائها على أهالي أم الفحم وعلى رئيس البلدية د. سمير محاميد، والنائب عضو الكنيست د. يوسف جبارين.

وشهدت الطرق المؤدية لمدينة أم الفحم، قبيل انطلاق مظاهرة الغضب، تواجدًا مكثفًا للشرطة التي تعمل على إغلاق الشوارع المؤدية للمدينة.

وقال منظمو المظاهرة من داخل أم الفحم في بيان مقتضب "ان الشرطة تعمل على اغلاق مفرق باقة الغربية (شارع رقم 65)، ومفرق مجيدو اللجون، للحيلولة دون وصول المتظاهرين الى التظاهرة القُطرية في أم الفحم".

ودعا الحراك المحلي الجماهير العربية للوصول مبكرًا قبل الاغلاق التام.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة التي ستجري اليوم الجمعة، ضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي، وضد العدوان البوليسي المستمر على الجماهير المنتفضة ضد تواطؤ مؤسسة الاحتلال مع عصابات الإجرام.