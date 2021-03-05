غزة.. إصابة اثنين من الصيادين برصاص زوارق الاحتلال

وطن: أصيب صيادين اثنين، اليوم الجمعة، بنيران بحرية الاحتلال في عرض البحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين التابعة للجان العمل الزراعي بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على قوارب الصيادين قبالة سواحل مدينة بيت لاهيا مما أدى إلى إصابة الصيادين: أدهم ناصر ابوقاسم ومحمد أشرف العاوور.

وأكد أنّه جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنّ نيران البحرية الصهيونية تسببت بأضرار كبيرة بمحرك القارب.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال نفذت 320 انتهاكاً بحق الصيادين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العام 2020 بحسب تقرير لاتحاد لجان العمل الزراعي، نشره الشهر الماضي.