الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الخليل - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، سبعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت، محمد خالد الجندي (24 عاما)، وباسل يعقوب البدوي (24 عاما)، عقب اقتحام الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما، ومهاب وائل عجارمة (20 عاما) لدى مروره على ما يسمى حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

ومن بلدة حلحول شمال الخليل، اعتقلت محمد نادي البابا ومحمد ابراهيم أبو يوسف بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت جمال عبد الكامل أبو زهرة وأخيه محمد.

كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله عايد أبو شرخ بمنطقة الدير في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته.