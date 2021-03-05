"واتساب" ينافس "زووم" في المكالمات الجماعية الصوتية والمرئية

وكالات - وطن: استجاب "واتساب" لدعوات المستخدمين المضطرين لإجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر، بتوفير هذه الميزة.

وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك"، في بيان، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ"واتساب"، علما أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

وتضع خطوة "واتساب" التطبيق في منافسة مع "زووم" و"غوغل ميت"، في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.

المصدر: رويترز