صحة غزة: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم.

وأشارت الصحة في تصريح صحفي إلى أن العدد الكلي للإصابات اصبح 146 إصابة بعد فحص 2001 عينة بنسبة إصابة 7.2٪

وكانت الصحة بغزة أعلنت صباح اليوم، تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة جديدة بعد إجراء 2048 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوازرة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 56 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 32 حالة.