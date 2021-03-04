حماس تدعو إلى مقاطعة الاحتلال وعدم استقبال قادته

وطن: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس، إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم استقبال قادته المجرمين في العواصم العربية، ووقف كل أشكال التطبيع معه.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، "إنه في الوقت الذي تقرر فيه محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، تستعد دول عربية لاستقبال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في عواصمها".

واعتبر القانوع الزيارات المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبعض الدول العربية المطبعة معه تشكل غطاءً لجرائمه، وخدمة لأجنداته السياسية التي تستهدف قضيتنا.

وخلال الأشهر الأخيرة، خرج العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ليؤكدوا انضمامًا مرتقبًا لدول عربية أخرى، لم يسموها، إلى التطبيع الذي انضمت إليه السودان والبحرين والإمارات والمغرب.