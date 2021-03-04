الصحة تسجل 18 وفاة و 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الخميس، تسجيل 18 وفاة و 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وفي بيان، أوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 85، الخليل 367، نابلس 293، بيت لحم 172، ضواحي القدس 100، سلفيت 79، طولكرم 100، رام الله والبيرة 378، جنين 76، أريحا والأغوار 44، طوباس 27"، قطاع غزة 156، مدينة القدس 423.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 33، الخليل 238، نابلس 80، بيت لحم 92، ضواحي القدس 81، سلفيت 49، طولكرم 70، رام الله والبيرة 532، جنين 48، أريحا والأغوار 12، طوباس 15"، قطاع غزة 153، مدينة القدس 291.

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 5، بيت لحم 1، سلفيت 2، رام الله والبيرة 1، جنين 1، أريحا والأغوار 2"، وتم تسجيل 5 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 135 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 32 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.