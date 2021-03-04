اغلاق محافظة نابلس بشكل كامل لمدة اسبوع

رام الله - وطن: اعلن محافظ نابلس ابراهيم رمضان اغلاق المحافظة بشكل كامل لمدة اسبوع .

وقال رمضان في مؤتمر صحفي ظهر اليوم انه تقرر إغلاق المحافظة إغلاقا تاما لمدة أسبوع كامل ابتداء من السبت 7 اذار وحتى 13 اذار.

ولفت رمضان الى ان القرار يشمل منع الحركة بين المدن والقرى إلا للضرورة ووقف المواصلات الداخلية والخارجية وإغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية ما عدا الصيدليات والمخابز ايام الأحد والثلاثاء والخميس فقط.

ولفت رمضان الى انه غدا سيكون هناك فتح كامل في محافظة نابلس لكي يتزود المواطنين بالاحتياجات.