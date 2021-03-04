ملحم : الحكومة قد تلجأ لإغلاقات قاسية

وطن: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الحكومة لن تترد في اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة فيروس كورونا.

وأضاف ملحم في حديث لتلفزيون فلسطين "من الممكن أن تلجأ الحكومة لإغلاقات قاسية كالتي شهدناها في بداية انتشار كورونا، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات لتقييد حركة الفيروس."

وشدد " إذا وجدنا تراخي في الالتزام بالتدابير المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس ، فان الحكومة لن تتردد في اتخاذ التدابير المطلوبة لحماية الناس، وتقييد حركة الفيروس".