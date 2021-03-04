حالة وفاة واحدة و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، حالة وفاة واحدة و(156) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي (153) آخرين.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2048 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 55782 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1827 حالة، واجمالي المتعافين 53399 حالة، واجمالي الوفيات 556 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 32 حالة.