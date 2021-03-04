قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال اليوم الخميس حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة.

ففي بلدة صفا فرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب غسان حسام كراجة (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في القرية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، وجبل الطويل شرق مدينة البيرة وانسحبت دون أن يبلغ عن اصابات او اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة وهم معتصم حمزة عبيد، ومحمد مروان عبيد، ويزن بسام عبيد، والفتيين روحي ياسر الجيار، ومحمد حمزة عبيد.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة الليلة، رشت خلالها قوات الاحتلال منازل المواطنين بالمياه العادمة.

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرين محررين من مخيم جنين هما مجدي رجا أبو الوفا، وأشرف فتحي حويل خلال اقتحام ومداهمة منزليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم مفيد محمد شهاب (28 عاما)، وخالد نادي عازم (21 عاما)، وشاهر عرفات كايد (18 عاما) .