حزب الله: إذا اعتدى "الإسرائيلي" علينا سنجعله يرى "نجوم الظهر" والمعركة القادمة داخل فلسطين المحتلة

وطن: أعلن نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن المعركة المقبلة مع الاحتلال ستكون على أرض فلسطين المحتلة، مشددا على استعداد الحزب لمواجهتها في أي لحظة و"تلقينه درسا لن ينساه".

وفي حديث لقناة "الميادين"، قال قاسم: "على العدو الإسرائيلي أن يدرك أن الساحة غير مفتوحة له، وأن المعركة اليوم ستكون في داخل الكيان"، مشددا على "استعداد حزب الله في أي لحظة بمواجهة إسرائيل أن يلقنها درسا لن تنساه".

وأضاف أنه "يستبعد أن تعتدي أمريكا أو إسرائيل على حزب الله في هذه المرحلة، لأن الحزب لديه قرار بالرد".

وأكد أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة فإنها لن تكون خارج دائرة النقاش والقرار في رد ما".

وتابع قاسم أن "نية حزب الله أن يبقى في حالة الدفاع وإذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يرى نجوم الظهر".

واكد قاسم ان الرد على اعتداء الاحتلال على احد عناصرنا في دمشق واغتياله لا يزال قاما لدى الحزب، قائلا "عندما اعتدوا على أخ لنا في الشام قررنا أننا سنردّ على هذا الاعتداء، والرد لا يزال قائماً".