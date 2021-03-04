الأرصاد الجوية: استمرار المنخفض الجوي حتى ساعات الليل

وطن: يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/03/05 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2021/03/06 يكون الجو صافيا بوجه عام ، و يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2021/03/07 يكون الجو صافيا بوجه عام ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعيا ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في الاودية خاصة في المناطق الشرقية.

2- التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.