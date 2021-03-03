حالتا وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في القدس

وطن: توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجلت المدينة المحتلة، 423 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأربعاء.

وأفاد الجبريني بأنه تم تسجيل "حالتي وفاة في أحياء جبل المكبر وحي شعفاط، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 237.

وذكر الجبريني أن 254 إصابة يوم الثلاثاء، و169 الأربعاء، مقابل 296 حالة شفاء.

وأكد ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 2570، من بينها 110 حالات تُعالَج في المستشفيات.