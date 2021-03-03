تأخير اغلاق رام الله والبيرة غدا الخميس حتى الساعة العاشرة ليلا

وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام تأخير موعد الإغلاق في المحافظة غدا الخميس حتى الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة السابعة، وذلك حتى يتسنى للموظفين الحكوميين التسوق وشراء حاجياتهم بيسر .

وأشارت المحافظ غنام إلى أنه وبالتنسيق مع سلطة النقد فقد تقرر تمديد دوام البنوك اليوم حتى الساعة الرابعة مساء بدلا من الساعة الواحدة والنصف كما هو معتاد يوم الخميس، ليتاح للبنوك ترتيب أوضاع الموظفين الحكوميين المالية وتمكينهم من سحب رواتبهم .

وأكدت على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الاختصاص، وذلك للتقليل من تزاحم الناس ومنع الاكتظاظ في المتاجر والأسواق .

ودعت د.غنام كافة المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل التزايد المتواصل بإعداد المصابين بفيروس كورونا .