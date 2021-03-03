"حزب الشعب" يرحب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية من قبل الجنائية الدولية

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا بفتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بما في القدس.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء؛ ان البدء في هذا التحقيق يمثل خطوة هامة تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي كان وما زال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه كل يوم في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف الحزب ان التحقيق في هذه الجرائم يحمل كذلك في مضمونه؛ انصافاً لضحايا جرائم الحرب التي ترتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني على ايدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب .

