نفوق 12 ألف طير إثر حريق داخل مزرعة لتربية الطيور في عجة

وطن: أخمدت طواقم وحدة دعم واسناد الشمال، وبمساندة من مركز دفاع مدني عرابه في محافظة جنين، مساء اليوم الأربعاء، حريقا شب في مزرعة لتربية طيور الدجاج في بلدة عجه جنوب جنين.

وأفاد الدفاع المدني في بيان صحفي، بأن الحريق أدى الى نفوق ما يقرب 12 ألف طير، وتلف المعالف والمشارب في المزرعة.

وأضاف أن طواقم الإطفاء عملت في وحدة دعم واسناد الشمال وبمساندة من دفاع مدني عرابة بالسيطرة على النيران وإخمادها ومكافحتها، وإخلاء القطع البلاستيكية والخشبية والأعلاف لضمان عدم تجدد النيران.