الاحتلال يجدد "الاداري" بحق وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة للمرة الثانية

وطن: مددت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، اعتقال الأسير المقدسي المبعد عن القدس المهندس خالد ابراهيم اسحق ابو عرفة (59 عاما) وزير شؤون القدس السابق الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر للمرة الثانية على التوالي

وكان ابو عرفة قد اعتقل بتاريخ 9/11/2020 بعد ان تم استدعاؤه للمقابلة في معسكر "عوفر"، وسبق له ان اعتقل عدة مرات و امضى سنوات داخل السجون، و ابعدته سلطات الاحتلال عن المدينة المقدسة لحظة تحرره من الاسر في العام 2014.

و قد اعتصم قرابة عام و نصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الاحمر في القدس احتجاجا على قرار ابعاده ومعه عضوي المجلس التشريعي احمد عطون و محمد طوطح.