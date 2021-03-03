طوباس: افتتاح مستشفى قشدة لعلاج حالات "كورونا"

وطن: أعلن محافظ طوباس ومدير الصحة في طوباس، اليوم الأربعاء، افتتاح مستشفى قشدة لعلاج المرضى المصابين بـ"كورونا" في محافظة طوباس.

وقال مدير صحة طوباس جميل دراغمة: إن مركز قشدة كان سابقا مركزا لفحص حالات كورونا وسحب العينات، ولكن اليوم تم إعلانه مستشفى لعلاج حالات كورونا.

وأوضح أن المستشفى فيه 26 سريرا منها 8 أسرة للعناية المكثفة، بحيث تخدم أهالي المنطقة.

بدوره، أكد محافظ طوباس يونس العاصي أهمية المركز لمنطقة الشمال بشكل عام ولمحافظة طوباس بشكل خاص.

وأضاف ان افتتاح المستشفى جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وتعليمات رئيس الوزراء وجهود وزارة الصحة، شاكرا كل من ساهم بهذا الإنجاز.