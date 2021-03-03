تربية بيت لحم تغلق عددا من صفوف التوجيهي بسبب "كورونا"

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الاربعاء، اغلاق عدد من صفوف التوجيهي في مدارس مختلفة من المحافظة، بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، قررت اغلاق عدد من صفوف التوجيهي في مدارس ثانوية للذكور هي: تقوع بسبب اصابة طالبين، والزواهرة لإصابة معلم، ونحالين بسبب اصابة معلم، واسكندر خوري في بيت جالا لإصابة طالب، ومدرسة الخلفاء الراشدين في مدينة الدوحة لإصابة طالبين ليوم غد الخميس، بسبب تزايد حالات الاصابات والمخالطة.

وأضاف ان المديرية قامت بهذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين واخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.