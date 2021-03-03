لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة النشر والاعتراض

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، اغلاق جميع مراكز النشر والاعتراض في كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان، أن مكاتب اللجنة في جميع المحافظات تلقت خلال هذه المرحلة ما مجموعه 176 اعتراضاً، تركزت في معظمها على تصحيح البيانات الشخصية المدرجة في سجل الناخبين، حيث ستبَتّ اللجنة في هذه الاعتراضات حتى تاريخ السابع من آذار/ مارس الحالي وتبلغ المعنيين بهذه القرارات.

وتابعت: يمكن لأي مواطن الطعن على قرار اللجنة من خلال التوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، حيث تنظر المحكمة في الطعون وتصدر قرارها خلال خمسة أيام ويكون قرارها نهائيا، لتتوج هذه العملية بسجل ناخبين نهائي ومدقق تُجرى على أساسه الانتخابات؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.

يشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 20 آذار/ مارس الجاري، وتستمر لمدة 12 يوماً، بحيث تنتهي مساء الأربعاء الموافق 31 من ذات الشهر.