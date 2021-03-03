المالية: صرف رواتب الموظفين غدا، وتنفيذ تعليمات الرئيس بخصوص رواتب غزة

وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر شباط، يوم غد الخميس.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان صحفي، أنه تم تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية اعتباراً من راتب شهر شباط كالاتي :

- اعادة احتساب وصرف رواتب المتقاعدين مالياً لعدد 6800 موظف وصرف رواتبهم كاملة كموظفين.

- تم صرف رواتب 24 ألف موظف كاملة لتصبح متساوية مع رواتب موظفي المحافظات الشمالية.