محكمة الاحتلال تمدد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح 6 أشهر

وطن: مددت المحكمة الاحتلال في بئر السبع، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل "المحظورة إسرائيليا"، الشيخ رائد صلاح، وذلك لمدة 6 شهور.

ودخل الشيخ رائد صلاح الشهر السابع في زنازين العزل الانفرادي، وهو يقبع في سجن "أوهلي كيدار" في النقب الذي نقل إليه مؤخرا من سجن عسقلان.

وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "مِلَفّ الثوابت" مع تخفيض 11 شهرا قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.

وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.

(عرب 48)